Прогноз погоды по Мурманской области на 11 ноября

Переменная облачность. Местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с, ночью на севере области 10-15 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, при прояснениях до -10°, днем от +2 до -3°. Гололедица, местами сильная.
Прогноз погоды на 11 ноября по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
0..-2
|
0..+2
|
без осадков
|
без осадков
|
Умба
|
0..-2
|
0..+2
|
небольшие осадки
|
небольшие осадки
|
Полярные Зори
|
0..-2
|
0..+2
|
небольшие осадки
|
небольшие осадки
|
Апатиты
|
-3..-5
|
0..+2
|
небольшие осадки
|
небольшие осадки
|
Кировск
|
-3..-5
|
0..+2
|
небольшие осадки
|
небольшие осадки
|
Ковдор
|
0..-2
|
0..+2
|
небольшие осадки
|
небольшие осадки
|
Мончегорск
|
-2..-4
|
0..+2
|
небольшие осадки
|
небольшие осадки
|
Ловозеро
|
-1..-3
|
0..+2
|
без осадков
|
без осадков
|
Оленегорск
|
-1..-3
|
0..+2
|
небольшие осадки
|
небольшие осадки
|
Никель
|
-1..-3
|
+1..-1
|
небольшие осадки
|
небольшие осадки
|
Заполярный
|
0..-2
|
+1..-1
|
без осадков
|
без осадков
|
Североморск
|
0..-2
|
+1..-1
|
без осадков
|
без осадков
|
Мурманск
|
0..-2
|
+1..-1
|
без осадков
|
без осадков
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 11 ноября
|
Температура воздуха
|
утром 0..-2
|
днем +1..-1
|
вечером +1..-1
|
Осадки
|
без осадков
|
без осадков
|
без осадков