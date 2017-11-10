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Прогноз погоды по Мурманской области на 11 ноября

13:2010 ноября 2017Просмотров: 134

Переменная облачность. Местами  небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с, ночью на севере области 10-15 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, при прояснениях до -10°,  днем от +2  до -3°. Гололедица, местами сильная.

Прогноз погоды на 11 ноября по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

0..-2

0..+2

без осадков

  без осадков

Умба

0..-2

 0..+2

 небольшие осадки

   небольшие осадки

Полярные Зори

0..-2

0..+2

небольшие осадки

  небольшие осадки

Апатиты

-3..-5

0..+2

 небольшие осадки

 небольшие осадки

Кировск

-3..-5

0..+2

небольшие осадки

небольшие осадки

Ковдор

0..-2

0..+2

небольшие осадки

 небольшие осадки

Мончегорск

-2..-4

0..+2

небольшие осадки

 небольшие осадки

Ловозеро

-1..-3

0..+2

 без осадков

без осадков

Оленегорск

-1..-3

0..+2

  небольшие осадки

небольшие осадки

Никель

-1..-3

+1..-1

небольшие осадки

небольшие осадки

Заполярный

0..-2

+1..-1

без осадков

 без осадков

Североморск

0..-2

+1..-1

  без осадков

без осадков

Мурманск

0..-2

+1..-1

  без осадков

без осадков

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 11 ноября

Температура воздуха

утром  0..-2

днем +1..-1

вечером +1..-1

Осадки

без осадков

 без осадков

 без осадков
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