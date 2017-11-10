Прогноз погоды по Мурманской области на 11 ноября

Переменная облачность. Местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с, ночью на севере области 10-15 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, при прояснениях до -10°, днем от +2 до -3°. Гололедица, местами сильная.

Прогноз погоды на 11 ноября по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша 0..-2 0..+2 без осадков без осадков Умба 0..-2 0..+2 небольшие осадки небольшие осадки Полярные Зори 0..-2 0..+2 небольшие осадки небольшие осадки Апатиты -3..-5 0..+2 небольшие осадки небольшие осадки Кировск -3..-5 0..+2 небольшие осадки небольшие осадки Ковдор 0..-2 0..+2 небольшие осадки небольшие осадки Мончегорск -2..-4 0..+2 небольшие осадки небольшие осадки Ловозеро -1..-3 0..+2 без осадков без осадков Оленегорск -1..-3 0..+2 небольшие осадки небольшие осадки Никель -1..-3 +1..-1 небольшие осадки небольшие осадки Заполярный 0..-2 +1..-1 без осадков без осадков Североморск 0..-2 +1..-1 без осадков без осадков Мурманск 0..-2 +1..-1 без осадков без осадков

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 11 ноября