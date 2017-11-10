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С сегодняшнего дня судебные приставы могут задерживать должников по алиментам

10:1510 ноября 2017Просмотров: 45

Сегодня вступил в силу подписанный президентом России Федеральный закон, наделяющий должностных лиц ФССП России правом по задержанию и доставлению должников по алиментам.

Разработка данного федерального закона обусловлена тем, что должники зачастую не являлись по вызову судебного пристава-исполнителя для составления протокола об административном правонарушении, тем самым избегая ответственности.

При этом судебные приставы не имели полномочий по их доставлению и задержанию для составления протокола, сообщает Управление ФССП России по Мурманской области.

Федеральный закон № 309-ФЗ опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации».

 

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