С сегодняшнего дня судебные приставы могут задерживать должников по алиментам

Сегодня вступил в силу подписанный президентом России Федеральный закон, наделяющий должностных лиц ФССП России правом по задержанию и доставлению должников по алиментам.

Разработка данного федерального закона обусловлена тем, что должники зачастую не являлись по вызову судебного пристава-исполнителя для составления протокола об административном правонарушении, тем самым избегая ответственности.

При этом судебные приставы не имели полномочий по их доставлению и задержанию для составления протокола, сообщает Управление ФССП России по Мурманской области.

Федеральный закон № 309-ФЗ опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации».