Самая спортивная семьи «Норникеля» живёт в Печенгском районе. На корпоративных соревнованиях «Папа, мама, я - спортивная семья», организованных для семей работников предприятий, Андрей, Вита и Есения Константиновы, представлявшие Кольскую ГМК, завоевали первое место. Корпоративные старты «Норникеля» по традиции состоялись в Сочи на базе санатория «Заполярье».

Семейная команда Константиновых: «Когда мы были на жеребьёвке, мы молча сидели и, наверно, молились про себя, только бы не 1-2-3, потому, что 1-2-3 это первый забег, это всегда ошибки на первых людях, всегда им сложнее всего».



Но, как часто бывает, чего боишься, то и случается. Получив порядковый номер «3», семейная команда Константиновых из Никеля вышла на старт в первой тройке.



Вита Константинова, мама: «В голове у каждого из нас была схема, что мы должны делать. Но, когда мы вышли на поле, не получалось с собой бороться. Настолько тебя захватывало волнение. И ошибки, хочешь-не хочешь, получалось так».



Есения Константинова, капитан семейной команды: «Для меня была проблема - колесо. Я боялась, что оно у меня разболтается, что укатится, и мы потеряем из-за этого секунды, займём последнее или предпоследнее место».



Соревновательный день был разбит на две части. Собравшись после первого старта, ещё три эстафеты на суше семья из Никеля прошла с небольшим количеством ошибок и выбилась в лидеры. Но этот отрыв был минимальным. Финальными заданиями соревнований стали водные старты. Первое испытание Константиновы преодолели легко, потому, что давно занимаются плаванием. А вот заключительная эстафета едва не стоила им победы. Слабым звеном Константиновых оказались вёсла. Надувной фламинго никак не хотел плыть по заданному организаторами маршруту.



Вита Константинова, мама: «Сила гребка его и моя - несоизмеримы. Получается, он делает гребок, я делаю слабее, и нас начинает разворачивать. Это эстафета на слаженность действий семьи. То есть, муж должен не так сильно управлять, подстраиваться под женщину. Женщина наоборот. Тут нужно чувствовать друг-друга».



Финальный старт лидеры соревнований провалили. И эта неудача, по словам Константиновых, стала для самой семьи ещё и испытанием на прочность. Именно в такие моменты должны проявляться уважение, понимание и поддержка.



Вита Константинова, мама: «А как иначе-то? Чтобы не допускать этих ошибок снова, нужно говорить об этом. Мнение может не совпадать. Не сказав, мы не придём к какому-то решению».

С минимальным отрывом, но Константиновы всё же поднялись на первую ступень пьедестала, оставив позади семьи норильчан, сочинцев, москвичей и мончегорцев.



Андрей Константинов, папа: «Ещё со школы у нас это заложено. Мы и познакомились в спорте. Мы быстрые на подъём, один сказал, все собрались и пошли. Со спортом по жизни? Получается так. Со школы и до сих пор не можем успокоиться».



Есения Константинова, капитан семейной команды: «Я сильно обрадовалась, что мы заняли первое место, это мой последний год, мы так и хотели закончить».



«Папа, мама, я - спортивная семья 2017» - финальный аккорд участия Константиновых в семейных стартах «Норникеля». Возраст капитана команды Есении, согласно условиям, просто не позволит участвовать дальше.



Вита Константинова, мама: «Тем семьям, которые после нас поедут в Сочи, мне бы лично хотелось пожелать крепости духа. Это проверка на прочность, часто бывает, что чего-то не получается, нельзя давать волю своим эмоциям. Ну, прежде всего мы люди, мы семья».



И в этом главная ценность наград Константиновых, завоёванных за семь лет участия в семейных стартах со старшей дочерью Миленой, и младшей Есенией. Это, прежде всего, свидетельства успешно пройденных испытаний семьи на крепость, уважение и взаимопонимание.