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«Сто лучших товаров и услуг». В Мурманске наградили победителей регионального этапа

20:0810 ноября 2017Просмотров: 90

Сделано на Мурмане, сделано качественно. В Мурманске состоялась 20-ая научно-практическая конференция, посвящённая Всемирному дню качества. Кроме этого, дипломы и награды получили победители федерального этапа конкурса «Сто лучших товаров и услуг России».

Конкурс проводился в товарных группах «продукция» и «услуги» по 6 номинациям. В региональном этапе приняли участие 32 компании, 24 из них удостоены звания лауреата конкурса. Это и предприятия питания, производство промышленных товаров, сферы услуг - от стоматологии до охранных предприятий.

Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Которые не словом, а делом доказывают, что мы умеем и у нас получается делать качественную и замечательную продукцию. Это как раз говорит о качестве жизни. О качестве предпринимателей. Это значит, что они растут, предприятия вкладываются в технологии. Это значит, что они дорожат своим именем. Это дорого стоит». 

В конференции приняли участие заполярные предприниматели, представители власти и общественных объединений. Тема для диалога одна - как повысить качество продукции и услуг. Сейчас основная тенденция - на рынок стало меньше приходить компаний продовольственных, больше, предоставляющих услуги.

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