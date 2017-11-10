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СТС отправил Анну Седокову в декретный отпуск

10:0910 ноября 2017Просмотров: 39

Телеканал СТС приступил к съёмкам нового трэвел-шоу «Вокруг света во время декрета», ведущей которого стала Анна Седокова. Популярная певица на собственном опыте проверит, какие страны лучше всего подходят для семейного отдыха, а в каких нужно готовиться к сложностям.  В этом ей помогут 12-летняя дочка Алина, 7-месячный сын Гектор и 6-летняя крестница Полина.

Анна Седокова, ведущая: «Быть рядом с детьми и узнавать новое – что может быть лучше? Это проект-мечта! Мне кажется, наше шоу отражает запросы современных мам, которые хотят вырваться из домашнего быта, быть активными, открывать и менять мир. В проекте мы покажем, что семейное путешествие может быть интересным, классным и необычным».  

Самые красивые места, захватывающие аттракционы, килограммы десертов – в новом шоу Анна с детьми узнает всё самое интересное о семейном отдыхе. С помощью подсказок местных мам им предстоит попробовать традиционную кухню, найти лучшие развлечения в городе и побывать в гостях у людей необычных профессий.

Ксения Бугримова, руководитель развлекательного департамента телеканала СТС: «Семейный взгляд на трэвел позволит нам раскрыть этот жанр с новой стороны, создать полезное и в тоже время нескучное пособие для родителей с детьми. И всё это на примере большой и дружной семьи Анны Седоковой».

В новом шоу известная певица не только отдохнёт с детьми, но и покажет, как с пользой для себя провести свободное время в городе. Оставив юных путешественников под присмотром местной няни, ведущая отправится в салон красоты, баню и другие места отдыха. Первая телезрительница, которая окажется в том же заведении, назовёт пароль «Декретный отпуск» и покажет своё семейное фото, сможет бесплатно воспользоваться теми же услугами.

За юных телезрителей в новом шоу СТС отвечает старшая дочь певицы, которая будет снимать туристические влоги с советами для сверстников. Для Алины это дело привычное: у неё более 100 тысяч подписчиков в соцсетях. «Однажды, когда у меня совершенно не хватало времени, я попросила Алину помочь мне смонтировать видео для Instagram, – вспоминает Анна Седокова. – Получилось круто! Я поняла, что у Алины талант, и мы начали его потихонечку развивать». Кстати, Алина не только популярный блогер, но и автор линии одежды. А 6-летняя Полина успевает, помимо учёбы, заниматься теннисом, гимнастикой, пением и танцами.

Первой страной, прошедшей проверку семьёй Седоковых, стала Грузия, где они посетили парк Мтацминда, храм Святого Давида и другие достопримечательности Тбилиси. Следующие на очереди – Барселона, испанский остров Тенерифе, Рим и озеро Гарда в Италии.  

«ВОКРУГ СВЕТА ВО ВРЕМЯ ДЕКРЕТА»

Производство: Lucky Cat Production
Жанр: трэвел-шоу
Продюсеры: Ксения Бугримова, Екатерина Бельская, Тамара Тевзадзе
Режиссер-постановщик: Денис Лелюк, Дмитрий Кочнев
Количество выпусков: 10
Хронометраж: 24 минуты
Ведущая шоу: Анна Седокова


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