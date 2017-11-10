Талантливая молодёжь Мурманской области получит губернаторские премии

В этом году по результатам конкурсного отбора присуждены 100 премий в размере 18,5 тыс. рублей и 5 премий «Олимп» в размере 50 тысяч рублей.

Премии ежегодно вручаются школьникам и студентам региона за серьёзные успехи в учебной и научной, художественно-культурной, спортивной и общественно полезной деятельности.

Высшей формой поощрения одарённых детей и учащейся молодёжи является премия губернатора Мурманской области «Олимп».

Премии губернатора Мурманской области присуждаются в номинациях: «За успехи в учебной и научной деятельности», «За успехи в области искусств», «За успехи в спортивной деятельности» и «За активное участие в общественно полезной деятельности», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Торжественная церемония вручения наград состоится 7 декабря в Мурманске.