16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Талантливая молодёжь Мурманской области получит губернаторские премии

16:3410 ноября 2017Просмотров: 127

В этом году по результатам конкурсного отбора присуждены 100 премий в размере 18,5 тыс. рублей и 5 премий «Олимп» в размере 50 тысяч рублей.

Премии ежегодно вручаются школьникам и студентам региона за серьёзные успехи в учебной и научной, художественно-культурной, спортивной и общественно полезной деятельности.

Высшей формой поощрения одарённых детей и учащейся молодёжи является премия губернатора Мурманской области «Олимп».

Премии губернатора Мурманской области присуждаются в номинациях: «За успехи в учебной и научной деятельности», «За успехи в области искусств», «За успехи в спортивной деятельности» и «За активное участие в общественно полезной деятельности», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Торжественная церемония вручения наград состоится 7 декабря в Мурманске.

Читайте также
В Мурманской области прошла «Полицейская академия»В Мурманске откроется международная туристическая площадка «Made in Arctic»В Вологодской области двух подростков подозревают в торговле наркотикамиВ Мурманской области начинают замерзать реки и озера
Большинство опрошенных россиян отмечают, что прогнозы синоптиков точныВ Мурманской области в 26 домах завершился капремонтВ Мурманске расскажут, что из растений Кольского полуострова полезно использовать в пищуВ Мурманске состоялись полуфинальные игры региональной лиги КВНВ Туломе сгорело нежилое зданиеНа Северном флоте проходит сбор с командирами отрядов по борьбе с ПДСС
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс