Телепрограмма на 11 ноября (суббота)

Программа передач канала ТВ21+

Суббота, 11 ноября 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Новости ТВ-21 (16+)

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Мультимир (6+)

Лига Watchcar. Битвы чемпионов.

Фиксики.

Поликлиника кота Леопольда.

09:30 Мультимир (12+)

Лига Watchcar. Битвы чемпионов.

Фиксики.

Клад кота Леопольда.

Мы живем в России.

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 На кухне у Марты. Кулинарный видеоурок (12+)

10:44 Телегазета (12+)

11:00 Гензель и Гретель. Фильм-сказка (12+)

Германия. 2012 г.

Режиссер Уве Янсон.

В ролях: Аня Клинг, Мила Бехнинг, Фридрих Хайне, Йохан фон Бюлов, Элизабет Брюк, Девид Штрисов.

Гензель и Гретель живут с отцом-дровосеком и мачехой. Их семья крайне бедна и зарабатывает продажей дров. Когда покупатель отказывается заплатить беднякам хлебом и салом, семье становится совершенно нечего есть. Мачеха подговаривает отца оставить детей в лесу далеко от дома. Брат и сестра, блуждая по лесу, обнаруживают пряничный домик, полный сладостей. Объевшись мармеладом и пряниками, они падают без сил и засыпают. Тем временем отца мучают угрызения совести, и он отправляется в лес на поиски детей...

12:00 Круговорот Башмета. Документальный фильм (16+)

Выдающийся музыкант современности и вечный хулиган. Всегда фонтанирующий новыми идеями и не останавливающийся ни на минуту. По официальной статистике, Юрий Башмет - самый гастролирующий классический музыкант в мире. Только за время съемок фильма он дал девять концертов, отрепетировал и выступил с первым в России юношеским симфоническим оркестром, дирижировал Пекинским симфоническим оркестром, провел несколько фестивалей - от Сочи до Сейшельских островов. Все его друзья, коллеги, жена и дочь говорят, что ни один из них не выдержал бы и части такой нагрузки.

13:00 National Geographic. Документальный цикл (12+)

Цикл научно-популярных фильмов производства Национального географического общества США, посвященных науке, природе, культуре и истории.

13:53 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Лесная школа.

14:00 Черно-белое. Мистическое шоу (16+)

В проекте принимают участие люди со сверхспособностями — медиумы. На протяжении нескольких недель мы наблюдаем за увлекательной борьбой и отношениями между участниками. Все они хотят помогать людям, только способы у них разные... Основная задача участников не только продемонстрировать свои сверхспособности, но и оказать реальную помощь людям, которые попали в беду, столкнулись с необъяснимым и уже отчаялись найти выход.

15:00 В мире животных с Николаем Дроздовым. Документальный цикл (12+)

Более 35 лет эта передача знакомит зрителей с удивительным миром живой природы. Ее ведущему – профессору Николаю Дроздову – удается создать атмосферу искренней любви к живым существам, населяющим нашу планету.

15:30 Мультимир (12+)

Лига Watchcar. Битвы чемпионов.

Фиксики.

Телевизор кота Леопольда.

Мы живем в России.

16:00 Телегазета (12+)

16:30 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

Развлекательное шоу.

17:00 Юбилейный вечер Валентина Гафта (16+)

Запись 2016 г.

Валентин Гафт: "Я не хотел устраивать этот вечер, но согласился, если пройдет он без пафоса. Тихо. От самого сердца. И мне кажется, что "Современник" с этой задачей блестяще справился: я не представлял себе, какой наш театр молодец. Я счастлив и хочу пожелать театру, родному своему коллективу побольше таких вечеров".

18:42 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Восточный Мурман.

18:48 Познавательная программа (12+)

Эры в истории Земли.

Фараоны Древнего Египта.

19:00 Следствие покажет. Документальный цикл (16+)

Впервые Следственный комитет России открывает свои архивы. Материалы реальных уголовных дел легли в основу документального сериала "Следствие покажет". События реконструированы с помощью актёров и непосредственных участников.

19:46 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Легенды хибинских самоцветов.

19:53 Познавательная программа (12+)

Марианская впадина.

20:00 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

21:00 Ромео и Джульетта. Художественный фильм (16+)

Великобритания, Италия, Швейцария. 2013 г.

Драма, мелодрама.

Режиссер Карло Карлеи.

В ролях: Дуглас Бут, Хейли Стайнфелд, Дэмиэн Льюис, Коди Смит-МакФи, Эд Вествик, Пол Джаматти, Томас Арана, Наташа МакЭлхоун, Стеллан Скарсгард, Лесли Мэнвилл.

Верона. Эпоха Раннего Возрождения. Юноша и девушка из враждующих семей влюбляются друг в друга. Рок не дает им быть вместе. Лишь смерть на пике запретной страсти помогает Ромео и Джульетте спасти свою любовь.

23:05 Затерянный город Z. Художественный фильм (16+)

США. 2016 г.

Историческая драма. Боевик.

Режиссер Джеймс Грэй.

В ролях: Чарли Ханнэм, Роберт Паттинсон, Сиенна Миллер, Том Холланд, Эдвард Эшли, Энгус МакФадьен, Иен МакДермид, Клайв Фрэнсис, Педро Коэльо, Мэтью Сандерлэнд.

Персифаль Фосетт из тех, для кого интересы государства превыше всего. На волне освоения британской армией новых земель судьба забрасывает полковника в Бразилию. В джунглях его экспедиция натыкается на загадочное древнее поселение - «затерянный город Z». В Англии открытие тут же становится сенсацией, ученые наперебой спорят о происхождении и предназначении таинственного города. Сам же полковник настолько одержим открытием, что снова отправляется в экспедицию, на этот раз вместе с сыном. Перед отъездом Фосетт объявляет: не нужно устраивать поиски в случае их невозвращения. Экспедиция бесследно исчезает…

01:30 Телегазета (12+)

02:00 Око за око. Художественный фильм (16+)

Россия. 2010 г.

Драма.

Режиссер Геннадий Полока.

В ролях: Михаил Пахоменко, Владимир Гостюхин, Ростислав Янковский, Эрнст Романов, Максим Костромыкин, Иван Мацкевич.

Фильм снят по повести Бориса Лавренева «Седьмой спутник». Евгений Павлович Адамов, профессор истории права Военно-юридической академии и офицер императорской армии, осенью 1918 года оказывается под арестом. Однако вскоре его решают освободить как человека, «не принимавшего участия в насилии и несправедливых действиях». В тот революционный период ему предстоит через многое пройти и многое переосмыслить, чтобы суметь найти своё место в «новой» жизни. История о революции, которую принимает удивительный, интеллигентный генерал царской армии и гибнет за нее.

04:04 Телегазета (12+)

04:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Хальмер-Ю - долина жизни. Фильм о заброшенном горняцком посёлке Хальмер-Ю и его жителях, лишившихся своей родины. Шахта закрыта, посёлок уничтожен, жители расселены. Но каждое лето они совершают длинное путешествие домой.

05:00 Телегазета (12+)

05:30 Политическая гостиная. Единая Россия (16+)

05:45 Политическая гостиная. Справедливая Россия (16+)