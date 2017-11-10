Телепрограмма на 13 ноября (понедельник)

Программа передач канала ТВ21+

Понедельник, 13 ноября 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 На кухне у Марты. Кулинарный видеоурок (12+)

09:15 Познавательная программа (12+)

Что такое новые технологии?

Что такое робот?

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Телегазета (12+)

10:30 Непобедимые. Художественный фильм (16+)

Франция. 2013 г.

Комедия.

Режиссер Фридерик Берт.

В ролях: Жерар Депардье, Атмен Келиф, Виржини Эфира, Эдуард Баэр, Даниэль Прево, Бруно Лоше, Мишель Галабрю, Кароль Франк, Тассадит Манди, Симон Абкарян.

Момо всю жизнь мечтает прославиться. Однажды он узнает о турнире по своей любимой игре в петанк. Это его шанс! Шанс жить своим любимым увлечением и добиться в нем самых высоких результатов. Готовясь к турниру, Момо знакомится с очаровательной девушкой Каролиной. Он заключает мир с самим собой и начинает противостоять своим предрассудкам. Но сможет ли он теперь осуществить свою давнюю мечту и стать непобедимым?

12:15 Как Россия отстояла Камчатку. 2 серия. Документальный фильм (16+)

Режиссер Татьяна Киселева.

Военно-исторический документальный фильма снят по заказу Министерства культуры РФ и охватывает значимые события в истории Петропавловска-Камчатского: героическую оборону 1854 года от Объединенного англо-французского флота, события на Камчатке во времена русско-японской войны 1904-1905 годов, Курильскую десантную операцию 1945 года, а также представляет галерею значимых личностей в истории города и современности.

13:00 Следствие покажет. Документальный цикл (16+)

Впервые Следственный комитет России открывает свои архивы. Материалы реальных уголовных дел легли в основу документального сериала "Следствие покажет". События реконструированы с помощью актёров и непосредственных участников.

13:45 Телегазета (12+)

14:00 National Geographic. Документальный цикл (16+)

Цикл научно-популярных фильмов производства Национального географического общества США, посвященных науке, природе, культуре и истории.

14:52 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Остров Кильдин.

15:00 Телегазета (12+)

15:30 Неизвестная планета. Документальный цикл (12+)

В каждой стране есть сокровенное, нечто, хранимое небольшим количеством людей. Эти культуры замкнуты в своем самосознании, они верны своим традициям. Их знание сакрально, не ведомо чужаку, оно бережно и старательно оберегается и передаётся из поколения в поколение. Это могут быть старообрядцы Горного Алтая, индейцы уичоли мексиканской пустыни, кубинские хранители культа Вуду, кхмерские долгожители Камбоджи, индийские джайны…

16:00 Телегазета (12+)

16:30 Язь против еды. Документальный цикл (16+)

Звезда интернета Виктор Язь Гончаренко путешествует по странам и воплощает в жизнь свои кулинарные фантазии.

17:00 В мире животных с Николаем Дроздовым. Документальный цикл (12+)

Более 35 лет эта передача знакомит зрителей с удивительным миром живой природы. Ее ведущему – профессору Николаю Дроздову – удается создать атмосферу искренней любви к живым существам, населяющим нашу планету.

17:30 Мультимир (6+)

Лига Watchcar. Битвы чемпионов.

Фиксики.

Месть кота Леопольда.

18:00 Телегазета (12+)

18:30 Фильмы о фильмах. Кинолегенды. Документальный цикл (16+)

Увлекательный цикл документальных фильмов рассчитан на образованного зрителя, которому интересны российская история и культура. В каждой серии описана не только хронология фильма до и после премьеры, но и сделан срез времени, взаимоотношений человека и общества, человека и государства. В создании цикла использованы приемы реконструкции, исторического расследования, популярного научного исследования. Авторы фильма пытаются представить зрителю объективный взгляд на историческую действительность.

19:22 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Пернатые горожане.

19:30 Новости ТВ-21 (16+)

20:00 СВОДКА (16+)

Сводка происшествий по Мурманску и области, сюжеты о работе силовых структур и экстренных служб.

20:20 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

20:30 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

Развлекательное шоу.

20:45 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)

Об экономике и финансах - понятным языком.

21:00 Дежурный ангел-1. 9 серия. Сериал (16+)

Россия. 2010 г.

Драма.

Режиссер Павел Игнатов.

В ролях: Алексей Кортнев, Ольга Ломоносова, Виталий Емашов, Александр Рапопорт, Михаил Ремизов, Иван Агапов, Андрей Андреев, Егор Новокшонов, Руслан Ягудин, Елена Рода.

Мистическая драма об отношениях человека и ангела. Евгения — талантливый хирург — после электрического удара и перенесенной вследствие него клинической смерти становится обладательницей странных способностей. Теперь она может общаться с душами умерших. "Случайная" встреча со странным незнакомцем Павлом, который представляется ей Ангелом, переворачивает всю ее жизнь.

21:50 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Дальние Зеленцы.

22:00 Новости ТВ-21 (16+)

22:30 СВОДКА (16+)

Сводка происшествий по Мурманску и области, сюжеты о работе силовых структур и экстренных служб.

22:50 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

23:00 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

Развлекательное шоу.

23:15 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)

Об экономике и финансах - понятным языком.

23:30 Последнее королевство. 2 сезон. 1 серия. Сериал (16+)

Великобритания. 2015 г.

Исторический боевик, мелодрама.

Режиссеры Питер Хор, Энтони Бирн, Бен Чанан.

В ролях: Александр Дреймон, Иэн Харт, Дэвид Доусон, Eliza Butterworth, Гарри МакИнтайр, Саймон Кунц, Эмили Кокс, Тобиас Зантельман, Ева Бертистл, Пери Баумейстер.

Действие разворачивается во времена правления короля Уэссекса Альфреда Великого, сумевшего отвоевать английские земли у датских викингов. Главный герой - потомок благородного саксонского рода Утред, в младенчестве похищенный данами. Воспитанный как викинг, в очень непростой момент жизненного выбора молодой воин должен решить для себя, чью сторону он примет в решающих сражениях за судьбу Британии.

00:33 Телегазета (12+)

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 СВОДКА (16+)

Сводка происшествий по Мурманску и области, сюжеты о работе силовых структур и экстренных служб.

01:50 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

02:00 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

Развлекательное шоу.

02:15 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)

Об экономике и финансах - понятным языком.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Последнее королевство. 2 сезон. 1 серия. Сериал (16+)

Великобритания. 2015 г.

Исторический боевик, мелодрама.

Режиссеры Питер Хор, Энтони Бирн, Бен Чанан.

В ролях: Александр Дреймон, Иэн Харт, Дэвид Доусон, Eliza Butterworth, Гарри МакИнтайр, Саймон Кунц, Эмили Кокс, Тобиас Зантельман, Ева Бертистл, Пери Баумейстер.

Действие разворачивается во времена правления короля Уэссекса Альфреда Великого, сумевшего отвоевать английские земли у датских викингов. Главный герой - потомок благородного саксонского рода Утред, в младенчестве похищенный данами. Воспитанный как викинг, в очень непростой момент жизненного выбора молодой воин должен решить для себя, чью сторону он примет в решающих сражениях за судьбу Британии.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:30 Политическая гостиная. Единая Россия (16+)

05:45 Политическая гостиная. Справедливая Россия (16+)