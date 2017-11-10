У тюленя Фили юбилей!

В Мурманском океанариуме сегодня сразу два больших события - открылась фотовыставка ластоногих артистов и день рождение тюленя Фили - ему исполнилось 30 лет. На празднике у именинника побывали и наши журналисты - Татьяна Юлусова и Андрей Бричка.

Вот он, ещё совсем малыш Филя, плещется в заливе Баренцева моря. Рядом - Александр Калинин. В будущем он станет его тренером. Они вместе уже 30 лет, знают друга не хуже близких родственников.



Александр Калинин, старший тренер: «Не спешил бы его называть пенсионером. Конечно, уже прыть не та, не та скорость, но у него опыт. Он берёт всех опытом».



Тяжеловесный на суше, но элегантный и грациозный в воде. Выныривая на секунды, он заглядывает в душу взрослым и юным зрителям. В честь праздника на первом этаже океанариума открылась фотовыставка, посвящённая морским артистам.



Александр Глухов, автор выставки: «Там целое море эмоций. Когда я смотрел на них, когда обрабатывал фотографии, мне казалось, что это неземное существо. Я никогда не поверю, что их разумная составляющая, это только то, что описано биологами».



Фотовыставка - подарок для гостей, а ластоногим сотрудникам - сертификат на лакомства. Мурманский морской торговый порт подарил 500 тысяч рублей на корм животным.



Александр Масько, генеральный директор Мурманского морского торгового порта: «Мы второй год подряд являемся партнёрами этого заведения. Будем финансово поддерживать деятельность океанариума, и тем самым помогая обеспечить полноценное питание животным, которые радуют сегодня жителей и гостей города. Надеемся, что будем это делать весь следующий год».



Кушают артисты много. Например, взрослый Филя за один день съедает 10 кило рыбы. В основном, в меню - сельдь и путассу. Если перевести рыбу в рубли, то ежемесячный рацион обходится владельцам океанариума - 70 тысяч рублей.



Ирина Коротыш, директор Мурманского океанариума: «Это у нас такие рамки. Мы по чуть-чуть совсем покупаем кальмары, потому как это для них тоже лакомство. Как для нас конфетка. Финансово нам очень тяжело. Поэтому, эта помощь для нас крайне необходима сейчас».



Океанариуму очень нужна поддержка, кризис коснулся и тюленей. Но в праздник решили не говорить о грустном. Выход самого главного артиста традиционно в конце программы, и как всегда он купается в аплодисментах.



Для кого-то в день рождения лучший подарок - это восемь пирогов и одна свечка. Но для тюленя Фили лучшее лакомство это рыба, точнее треска, вот эту рыбёшку он получит сразу после выступления.



Сегодня, как и раньше океанариум - единственный в Европе аквариальный комплекс по изучению арктических тюленей, которые за десятки лет стали настоящими друзьями северян. И здесь всегда рады шумным компаниям с детским смехом.