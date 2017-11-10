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Умер юморист Михаил Задорнов

11:1510 ноября 2017Просмотров: 164

Писатель и сатирик Михаил Задорнов скончался на 70 году жизни.

Актер Михаил Задорнов долгое время страдал от онкологического заболевания. Обострение болезни известного сатирика произошло летом 2016 года, в результате чего Задорнов отменил все свои выступления и гастроли, сообщает Известия.
В конце 2016 года юморист был прооперирован в Германии.

По словам близких и родственников, лечение помогло заметно улучшить состояние артиста.

Задорнов родился в 1948 году в латвийской Юрмале, за свою творческую карьеру он написал более десяти книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок, очерков

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