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В Кандалакшском районе на дороге сбили мужчину

12:1010 ноября 2017Просмотров: 175

В Мурманской области зарегистрировано ДТП, в котором погиб человек 

10 ноября около 00 часов в Кандалакшском районе на 1139 км автодороги «Кола» по предварительной информации автомобиль, при неустановленных обстоятельствах наехал на мужчину, 1984 года рождения, который находился на проезжей части.

Неустановленный водитель с места ДТП скрылся.

В результате происшествия пешеход скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

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