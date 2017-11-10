16+
+
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В краеведческом музее открылась выставка, посвященная истории советской милиции

14:2410 ноября 2017Просмотров: 61

В Мурманском областном краеведческом музее в рамках празднования Дня сотрудников органов внутренних дел России открыта экспозиция из цикла «Сделано в СССР», посвященная 100-летию со дня создания советской милиции.

Экспозиция подготовлена Советом ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Мурманской области и сотрудниками управления по работе с личным составом областного управления МВД России совместно с сотрудниками музея.

10 ноября 1917 года постановлением Наркомата по внутренним делам «О рабочей милиции» была организована советская рабоче-крестьянская милиция.

В 1919 году В. И. Ленин подписал декрет СНК РСФСР «О советской рабоче-крестьянской милиции», а в 1920 году ВЦИК утвердил первое положение «О рабоче-крестьянской милиции».

Мурманское губернское управление рабоче-крестьянской милиции было создано 13 июня 1921 года.

До 1922 года управление возглавлял Ф.М. Пьянков, который и стал первым руководителем мурманской милиции, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

В витрине представлены документы о создании рабоче-крестьянской милиции в СССР и в Мурманской области. Также посетители могут увидеть фотографии различных служб и подразделений милиции Заполярья, фотографии и документы милиционеров, отличившихся на службе, милицейские знаки отличия, атрибуты милицейской деятельности: жезл постового, модель машины ГАИ, книги и фотоальбомы по истории Мурманской милиции.

Экспозиция будет работать в краеведческом музее до 11 декабря.

Читайте также
В VI Мурманской международной деловой неделе примут участие около 3,5 тысячи человекПолное видео программы «Дневные новости»Министр внутренних дел Владимир Колокольцев вручил ведомственные награды сотрудникам мурманской полицииГубернатор Марина Ковтун поздравила заполярных полицейских с профессиональным праздником
Росавиация проверила трапы в аэропортахИтальянский проект ветроэнергии запустят в МурманскеПрогноз погоды по Мурманской области на 11 ноябряЗавтра в Мурманской областной научной библиотеке пройдет фестиваль технологий и наукиВ Кандалакшском районе на дороге сбили мужчинуДля некурящих россиян предложили сократить рабочую неделю
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс