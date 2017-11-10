В краеведческом музее открылась выставка, посвященная истории советской милиции

В Мурманском областном краеведческом музее в рамках празднования Дня сотрудников органов внутренних дел России открыта экспозиция из цикла «Сделано в СССР», посвященная 100-летию со дня создания советской милиции.

Экспозиция подготовлена Советом ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Мурманской области и сотрудниками управления по работе с личным составом областного управления МВД России совместно с сотрудниками музея.

10 ноября 1917 года постановлением Наркомата по внутренним делам «О рабочей милиции» была организована советская рабоче-крестьянская милиция.

В 1919 году В. И. Ленин подписал декрет СНК РСФСР «О советской рабоче-крестьянской милиции», а в 1920 году ВЦИК утвердил первое положение «О рабоче-крестьянской милиции».

Мурманское губернское управление рабоче-крестьянской милиции было создано 13 июня 1921 года.

До 1922 года управление возглавлял Ф.М. Пьянков, который и стал первым руководителем мурманской милиции, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

В витрине представлены документы о создании рабоче-крестьянской милиции в СССР и в Мурманской области. Также посетители могут увидеть фотографии различных служб и подразделений милиции Заполярья, фотографии и документы милиционеров, отличившихся на службе, милицейские знаки отличия, атрибуты милицейской деятельности: жезл постового, модель машины ГАИ, книги и фотоальбомы по истории Мурманской милиции.

Экспозиция будет работать в краеведческом музее до 11 декабря.