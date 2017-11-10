В Мурманске откроется международная туристическая площадка «Made in Arctic»

С 16 по 17 ноября в рамках VI Мурманской международной деловой недели состоится IV международная туристическая площадка «Made in Arctic» («Сделано в Арктике»).

Традиционно туристическая площадка посвящена развитию гастрономического туризма на Кольском полуострове.

Данное направление в туризме год от года всё набирает обороты, поэтому в целях популяризации местных кулинарных традиций среди гостей и жителей региона будут проведены нижеследующие мероприятия.

С 13 ноября стартует гурме-акция в объектах общественного питания со специальным арктическим меню. В акции могут участвовать объекты общественного питания Мурманской области, предварительно зарегистрировавшись по ссылке.

Информация об участниках акции будет размещена на официальном туристическом портале.

16 ноября пройдет выставка-дегустация блюд местной кухни, приготовленных студентами профессиональных образовательных организаций Мурманской области, а также мастер-класс от бренд шефов.

Вход на мероприятие осуществляется по предварительной регистрации.

С 16 ноября Центр кластерного развития Мурманской области проводит серию мастер-классов китайской кухни «Особенности приготовления питания для гостей из Китая» для участников туристско-рекреационного кластера.

Мастер-классы пройдут в Кандалакше, Апатитах и Мурманске.

17 ноября на конференции по арктическому круизному туризму соберутся представители Федерального агентства по туризму, правительства Мурманской, Архангельской и Красноярской областей, туроператоров и транспортных компаний, где обсудят опыт обслуживания круизных компаний, а также ключевые вопросы развития арктического морского туризма Мурманской области.

Вход на мероприятие осуществляется по предварительной регистрации.