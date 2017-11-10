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В Мурманске расскажут, что из растений Кольского полуострова полезно использовать в пищу

15:4510 ноября 2017Просмотров: 79

Уже 2 года в Апатитах работает научно-популярный лекторий о природе, истории и культуре Мурманской области «Край, в котором я живу».

Специалисты Кольского центра охраны дикой природы, члены Мурманского отделения Русского ботанического общества и научные сотрудники Кольского научного центра Российской академии наук делятся знаниями о самых интересных аспектах окружающего нас мира. 

Тема очередной встречи: «Ботаники, что у вас есть вкусного? О полезных растениях вокруг нас».

О том, что из растений Кольского полуострова можно и даже полезно использовать в пищу, расскажет Екатерина Игоревна Копеина, младший научный сотрудник лаборатории флоры и растительных ресурсов ПАБСИ КНЦ РАН, член Русского Ботанического общества.

Лекция состоится 18 ноября в 15-00 в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 21-А).

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