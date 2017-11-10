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В Мурманске состоялись полуфинальные игры региональной лиги КВН

15:3010 ноября 2017Просмотров: 95

Во Дворце культуры и народного творчества имени С. М. Кирова состоялись полуфинальные игры региональной Мурманской лиги КВН.

Качественный юмор и зажигательные шутки представили команды «Морская академия» (Мурманск), «Глазунья» (Петрозаводск), «Суровые парни» (Спутник), сборная «Stand.Up Мурманск», «Сборная филологического факультета» (Мурманск), «Регион 51» (Апатиты), сборная города Снежногорска, «Овощной салат» (Санкт-Петербург).

Количество участников и их география в этом полуфинале приятно удивляет, потому что к нам приехали команды со всей области, и даже из Петрозаводска и Санкт-Петербурга. Финал мы планируем организовать 2 декабря, — рассказал руководитель региональной Мурманской лиги КВН Алексей Шамов.

С каждым годом КВН-движение Мурманска набирает обороты, появляются новые интересные команды. В региональной лиге стремятся участвовать все больше людей — 9 ноября на сцене «Кировки» выступило рекордное количество команд — восемь.

Выступления участников были разделены на два блока — сначала первые четыре коллектива показали свою программу в конкурсах «Приветствие» и «Музатлон», а затем — другие четыре..

По результатам двух конкурсов в финал прошли:

1. «Сборная Филологического Факультета» (Мурманск)

2. «Морская Академия», (Мурманск)

3. Сборная города Снежногорска

4. «Регион 51», (Апатиты)

Жюри также добрали ещё две команды: «Суровые парни» из поселка Спутник и «Овощной салат» из Санкт-Петербурга.

Напомним, что незадолго до полуфинала КВН журналисты «Нашего утра» узнавали у  мурманских команд, как они готовятся к этому большому событию. 

 

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