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В Мурманске задержали таксиста, подозреваемого в краже

11:3010 ноября 2017Просмотров: 51

В дежурную часть мурманской полиции обратился местный житель 1985 года рождения.

Мужчина рассказал, что с его банковской карты при неизвестных обстоятельствах пропали деньги. Так же он пояснил, что из дома не выходил и картой не пользовался. 

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в краже. Им оказался ранее не судимый мурманчанин 1979 года рождения.  

Информация о розыске была передана всем заступающим на дежурство нарядам Росгвардии и полиции. 

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по городу Мурманску задержали подозреваемого на одной из улиц города. 

Правоохранителям мужчина рассказал, что находясь в квартире потерпевшего, он тайно перевел деньги со счета его банковской карты через мобильное приложение. 

В настоящее время в отношении подозреваемого сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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