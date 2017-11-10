В Мурманской области начинают замерзать реки и озера

На реках и озерах Мурманской области наблюдается становление льда.

Осенний лед с ноября по декабрь, то есть до наступления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину.

Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по частям: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уде на середине.

На озерах, прудах, ставках (на всех водоемах со стоячей водой, особенно на тех, куда не впадает ни один ручей, в которых нет русла придонной реки, подводных ключей) лед появляется раньше, чем на речках, где течение задерживает льдообразование.

На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью, сообщает пресс-служба мурманской администрации.

Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:

— безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см;

— безопасная толщина льда для сооружения катка 12 см и более;

— безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 см и более;

— безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см.