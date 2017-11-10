В областном краеведческом музее откроется выставка, посвященная истории милиции Заполярья

11 ноября в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, I этаж) начнет работу мини-выставка из цикла «Сделано в СССР», посвящённая Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации и 100-летию советской милиции.



10 ноября 1917 года была образована советская рабоче-крестьянская милиция. В этот день вышло постановление Наркомата по внутренним делам «О рабочей милиции».

В 1919 году В.И.Ленин подписал декрет СНК РСФСР «О советской рабоче-крестьянской милиции».

Позднее деятельность милиции была регламентирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июня 1973 года «Об основных обязанностях и правах советской милиции по охране общественного порядка и борьбе с преступностью».

Ежегодно с 1962 года 10 ноября отмечается профессиональный праздник – День советской милиции.



В экспозиции будут представлены документы о создании рабоче-крестьянской милиции в СССР и Мурманской области.

Посетители увидят фотографии различных служб и подразделений милиции, фотографии и документы милиционеров, отличившихся на службе, милицейские знаки отличия, а также атрибуты деятельности: жезл постового, модель машины ГАИ, книги и фотоальбомы об истории мурманской милиции.



Выставка будет работать до 11 декабря.