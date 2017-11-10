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В VI Мурманской международной деловой неделе примут участие около 3,5 тысячи человек

14:4310 ноября 2017Просмотров: 34

В преддверии VI Мурманской международной деловой недели первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин рассказал журналистам о новинках и особенностях её программы.

«Мы ожидаем участие в мероприятиях ММДН порядка 3,5 тысячи участников, кроме представителей Мурманской области прибудут гости из 18 субъектов Российской Федерации и 13 зарубежных стран. На полях ММДН состоятся официальные протокольные встречи представителей правительства Мурманской области с руководителями генеральных консульств Южной Кореи и Нидерландов в Санкт-Петербурге, запланированы встречи в формате переговоров с директором филиала крупного итальянского холдинга ПАО «Энел Россия». На полях ММДН также состоятся встречи и переговоры с делегациями из Чехии, Союза коммун Восточной Лапландии (Финляндия), традиционные В2В бизнес-встречи, проводимые норвежскими партнёрами совместно с торгово-промышленной палатой Мурманской области», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

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