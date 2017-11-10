В Вологодской области двух подростков подозревают в торговле наркотиками

В торговле наркотиками подозревают двух череповецких подростков.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело в отношении юношей 16 и 17 лет. Их будут судить по статье о незаконном сбыте наркотических средств. Наказание, помимо штрафа, предусматривает также и лишение свободы.

Об этом сообщает «Медиа Центр».

Как сообщают в региональном управлении Следственного комитета, в октябре этого года подростки приобрели через интернет не менее 25 граммов наркотиков.

После молодые люди подготовили товар к сбыту и спрятали в одном из жилых секторов города. Злоумышленники были пойманы сотрудниками полиции, которые и изъяли запрещённые вещества.

В настоящее время следствием устанавливаются детали происшествия. Выяснить предстоит и то, где именно подростки купили наркотики. Расследование уголовного дела продолжается