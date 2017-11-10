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Завтра в Мурманской областной научной библиотеке пройдет фестиваль технологий и науки

12:4510 ноября 2017Просмотров: 49

11 ноября в 10.00 в Мурманской областной универсальной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21а) впервые пройдет фестиваль технологий и науки «ФоТоН», посвященный Международному Дню наук.

На площадках библиотеки будут представлены разнообразные темы: от истории освоения Арктики до творчества американских битников, от космической погоды до геймдизайна.

Посетители послушают выступления ученых ведущих научных центров региона, увидят выставку новейшей цифровой техники и робототехники, невероятные опыты от «Сумасшедшей лаборатории», очки виртуальной реальности, а также примут участие в мастер-классах, викторинах и антилекциях.

Музей занимательных наук «Фокус» раскроет научные секреты электричества в новой зрелищной программе «ТОК-шоу». Посетителей ждут удивительные эксперименты с электрическим током, управление молнией, светящаяся плазма, передача энергии на расстоянии.

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