16+
"
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Межгосударственный авиационный комитет восстановил траекторию полета разбившегося у Шпицбергена Ми-8

11:1511 ноября 2017Просмотров: 65

Для того, чтобы провести эту работу, микросхемы в устройстве спутниковой навигации Ми-8 пришлось сушить и очищать от соли.

После чего стало возможным провести копирование записанной информации.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» вылетел из поселка Пирамида в Баренцбург 26 октября. На борту находилось пять членов экипажа и трое ученых. Обломки были обнаружены в море севернее мыса Хеер.

Найти удалось тело только одного погибшего. Тела остальных до сих пор не найдены. Трое погибших при крушении Ми-8 ученых оказались на борту случайно, сообщает Российская газета.

Ранее сообщалось, что самописец рухнувшего у Шпицбергега Ми-8 разрушен винтом вертолета.

Фото: ТАСС

Читайте также
Роспотребнадзор не выявил опасной спиртосодержащей продукции на прилавках Мурманской областиВ Терской больнице неправильно хранили психотропные веществаОфицеры следственного комитета и полиции встретились со школьниками для серьёзного разговораВ Мурманской области отец двоих детей отправился в колонию за дезертирство
Новые хозяева спасённого котёнка рассказали о его судьбеПьяная жительница Мончегорска зарезала мужаВОВРЕМЯ: Как забирают детей из неблагополучных семей? Кто требуется северным работодателям?Мурманские полицейские отмечают профессиональный праздникНаладить переправу и уберечь ее от нападения. В Шонгуе состоялись тактико-специальные учения Северного ФлотаВ Мурманске столкнулись две иномарки
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс