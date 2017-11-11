Межгосударственный авиационный комитет восстановил траекторию полета разбившегося у Шпицбергена Ми-8

Для того, чтобы провести эту работу, микросхемы в устройстве спутниковой навигации Ми-8 пришлось сушить и очищать от соли.

После чего стало возможным провести копирование записанной информации.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» вылетел из поселка Пирамида в Баренцбург 26 октября. На борту находилось пять членов экипажа и трое ученых. Обломки были обнаружены в море севернее мыса Хеер.

Найти удалось тело только одного погибшего. Тела остальных до сих пор не найдены. Трое погибших при крушении Ми-8 ученых оказались на борту случайно, сообщает Российская газета.

Ранее сообщалось, что самописец рухнувшего у Шпицбергега Ми-8 разрушен винтом вертолета.

Фото: ТАСС