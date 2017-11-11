Офицеры следственного комитета и полиции встретились со школьниками для серьёзного разговора

Как сообщают в пресс-службе следственного управления СКР по Мурманской области, это было профилактическое мероприятие для учащихся 9 классов.

Старший инспектор организационно-контрольного отдела следственного управления Павел Букреев и начальник пресс-службы полиции Марина Шихова рассказали о своей службе. Также обсудили со школьниками другие темы. Поговорили о преступлениях против половой неприкосновенности детей и подростков, которые совершаются с помощью соцсетей, напомнили, какие меры безопасности стоит соблюдать на улице, как общаться с малознакомыми людьми.