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Офицеры следственного комитета и полиции встретились со школьниками для серьёзного разговора

10:0011 ноября 2017Просмотров: 60

Как сообщают в пресс-службе следственного управления СКР по Мурманской области, это было профилактическое мероприятие для учащихся 9 классов.

Старший инспектор организационно-контрольного отдела следственного управления Павел Букреев и начальник пресс-службы полиции  Марина Шихова рассказали о своей службе. Также обсудили со школьниками другие темы. Поговорили о преступлениях против половой неприкосновенности детей и подростков, которые совершаются с помощью соцсетей, напомнили, какие меры безопасности стоит соблюдать на улице, как общаться с малознакомыми людьми.   

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