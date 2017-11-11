Роспотребнадзор не выявил опасной спиртосодержащей продукции на прилавках Мурманской области

Региональным управлением Роспотребнадзора организован мониторинг розничной торговли спиртсодержащей непищевой продукции, а также спиртсодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами.

На поднадзорной Управлению территории находится 253 объекта, осуществляющих розничную продажу непищевой спиртосодержащей продукции, и 1143 объекта, реализующих пищевую спиртосодержащую продукцию.

По состоянию на 9 ноября проверено 51 предприятие, которые торгуют спиртсодержащей непищевой продукцией и 3 предприятия осуществляющих реализацию пищевой спиртсодержащей продукции, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Запрещённой спиртосодержащей непищевой продукции, спиртсодержащих пищевых добавок и ароматизаторов в розничной торговле не выявлено.