16+
"
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Роспотребнадзор не выявил опасной спиртосодержащей продукции на прилавках Мурманской области

12:0011 ноября 2017Просмотров: 35

Региональным управлением Роспотребнадзора организован мониторинг розничной торговли спиртсодержащей непищевой продукции, а также спиртсодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами.

На поднадзорной Управлению территории находится 253 объекта, осуществляющих розничную продажу непищевой спиртосодержащей продукции, и 1143 объекта, реализующих пищевую спиртосодержащую продукцию.

По состоянию на 9 ноября проверено 51 предприятие, которые торгуют спиртсодержащей непищевой продукцией и 3 предприятия осуществляющих реализацию пищевой спиртсодержащей продукции, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Запрещённой спиртосодержащей непищевой продукции, спиртсодержащих пищевых добавок и ароматизаторов в розничной торговле не выявлено.

Читайте также
Межгосударственный авиационный комитет восстановил траекторию полета разбившегося у Шпицбергена Ми-8В Терской больнице неправильно хранили психотропные веществаОфицеры следственного комитета и полиции встретились со школьниками для серьёзного разговораВ Мурманской области отец двоих детей отправился в колонию за дезертирство
Новые хозяева спасённого котёнка рассказали о его судьбеПьяная жительница Мончегорска зарезала мужаВОВРЕМЯ: Как забирают детей из неблагополучных семей? Кто требуется северным работодателям?Мурманские полицейские отмечают профессиональный праздникНаладить переправу и уберечь ее от нападения. В Шонгуе состоялись тактико-специальные учения Северного ФлотаВ Мурманске столкнулись две иномарки
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс