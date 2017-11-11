Североморским кадетам рассказали о защите гостайны

Специалисты службы защиты государственной тайны штаба Северного флота встретились с воспитанниками североморского кадетского корпуса.

Как сообщают в пресс-службе Северного флота, кадетам рассказали об особенностях своей профессии. Заинтересовавшимся ребятам порекомендовали поступать в профильный военный вуз – Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М.Штеменко, в котором осуществляется подготовка специалистов в области защиты информации.

В настоящее время эта профессия весьма востребована как на Северном флоте, так и в целом в Вооружённых Силах России. Офицеры службы гостайны соединений и частей Северного флота регулярно проводят подобные встречи с учащимися старших классов средних школ Мурманской и Архангельской областях, а также Республике Коми.