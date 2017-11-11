16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Спасатели просят родителей не отпускать детей гулять по льду

17:2611 ноября 2017Просмотров: 66

В Мурманской области начался ледостав. По словам сотрудников госинспекции по маломерным судам, лед еще не прочный.

«Дети не всегда верно оценивают обстановку на льду», - рассказывает Борис Таран, старший государственный инспектор по маломерным судам инспекторского отделения города Мурманска ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области». – «На подавляющем большинстве водоемов лед еще не достиг безопасной толщины в 7 сантиметров».

Самые популярные у детворы водоемы — озера Семеновское, Большое, Питьевое, Окуневое и Глубокое. Спасатели напоминают, что пока гулять по льду опасно для жизни.

 

Читайте также
Попасть на атомную станцию, сидя в библиотеке…В Апатитах одна машина протаранила другуюВор-рецидивист купил кровать и украл шкатулку с драгоценностямиСевероморским кадетам рассказали о защите гостайны
Дорожные инспекторы поймали водителя-наркоманаВ Североморске росгвардейцы задержали пьяного водителяЗа хранение боеприпасов житель Мончегорска может отправиться в колониюВонючая канализационная жижа залила подвал мурманского домаМурманчанина накажут за то, что пообещал убить сожительницуРоспотребнадзор не выявил опасной спиртосодержащей продукции на прилавках Мурманской области
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс