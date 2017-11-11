Спасатели просят родителей не отпускать детей гулять по льду

В Мурманской области начался ледостав. По словам сотрудников госинспекции по маломерным судам, лед еще не прочный.

«Дети не всегда верно оценивают обстановку на льду», - рассказывает Борис Таран, старший государственный инспектор по маломерным судам инспекторского отделения города Мурманска ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области». – «На подавляющем большинстве водоемов лед еще не достиг безопасной толщины в 7 сантиметров».

Самые популярные у детворы водоемы — озера Семеновское, Большое, Питьевое, Окуневое и Глубокое. Спасатели напоминают, что пока гулять по льду опасно для жизни.