В Мурманской области отец двоих детей отправился в колонию за дезертирство

Доказательства, собранные военными следователями признаны судом достаточными для вынесения приговора капитану в/части 38643 Руслану Янсаитову.

Он больше месяца отсутствовал на службе без уважительных причин.

Как выяснили следователи, 1 апреля этого года Янсаитов без уважительных причин не явился на службу в войсковую часть 38643 в поселок Спутник, и с указанного времени, желая уклониться от исполнения служебных обязанностей, проживал в Печенге, где проводил время по своему усмотрению.

23 мая Янсаитов добровольно явился в военный следственный отдел по Печенгскому гарнизону.

Он же 26 мая снова не явился на службу в войсковую часть и уехал в Оренбург, а затем вернулся в Печенгу.

19 июля Янсаитов был обнаружен военнослужащими военной полиции и доставлен в военный следственный отдел по Печенгскому гарнизону, сообщает пресс-служба ВСУ по СФ.

Судом Янсаитову с учетом его раскаяния в содеянном и наличия на иждивении двух малолетних детей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении.