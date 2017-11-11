В Североморске росгвардейцы задержали пьяного водителя

Поздним вечером во флотской столице на улице Колышкина водитель на черной «Волге» пытался отъехать от дома. Был нетрезвый, машиной управлял весьма странно.

После такого сообщения на место немедленно отправилась группа задержания вневедомственной охраны. Недалеко от дома увидели и остановили автомобиль. За рулем оказался 25-летний местный житель. Дорожные инспекторы провели освидетельствование. Оказалось, парень пьяный. Раньше за нетрезвое вождение его уже ловили и арестовывали на 10 суток. Теперь за рецидив в отношении него возбудили уголовное дело. максимальное наказание – 2 года лишения свободы.