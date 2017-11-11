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Вонючая канализационная жижа залила подвал мурманского дома

13:0511 ноября 2017Просмотров: 59

Такой новостью делится с нами один из наших зрителей. Мужчина рассказывает, что вот уже много дней в подвале дома №5 по ул. Баумана льется канализационная вода.

«Всю неделю я звоню в аварийную диспетчерскую службу. Сейчас ситуация брошена!!!!
Потоком воды уже сбиты части внутреннего пластикового трубопровода канализации жилого дома, и собственные канализационные воды так же стекают в подвал. Дурно пахнущие испарения ощущаются в квартирах первого этажа и подъезде», - продолжает житель дома.

Автор рассказывает, что подобная ситуация уже была в январе 2017 года, теперь она повторяется. По его словам, канализационные воды стекают с ближайших домов и уходят в грунты основания дома, что может привести и изменению несущей способности здания. А это может привести к еще более серьезным последствиям.

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