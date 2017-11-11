16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Вор-рецидивист купил кровать и украл шкатулку с драгоценностями

15:5611 ноября 2017Просмотров: 75

В полицию обратилась жительница Полярного. Рассказала, что у нее украли ювелирные украшения общей стоимостью более 91 тысячи рублей.

На место происшествия приехали следователи. Женщина объяснила, что она собирается переезжать в другой город, поэтому распродавала свою мебель. По объявлению приехал мужчина, он хотел купить спальный гарнитур. Пока он разбирал мебель, хозяйка вышла из комнаты. Когда проводила покупателя, обнаружила, что из шкафа исчезли все ее украшения. 

Сотрудники уголовного розыска вычислили и задержали подозреваемого – 25-летнего парня. Раньше его уже судили за кражу и грабеж. Он признался, что действительно воспользовался отсутствием хозяйки, взял шкатулку, спрятал в карман и унес с собой. Позже продал все украшения и потратил деньги. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Читайте также
Североморским кадетам рассказали о защите гостайныДорожные инспекторы поймали водителя-наркоманаВ Североморске росгвардейцы задержали пьяного водителяЗа хранение боеприпасов житель Мончегорска может отправиться в колонию
Вонючая канализационная жижа залила подвал мурманского домаМурманчанина накажут за то, что пообещал убить сожительницуРоспотребнадзор не выявил опасной спиртосодержащей продукции на прилавках Мурманской областиМежгосударственный авиационный комитет восстановил траекторию полета разбившегося у Шпицбергена Ми-8В Терской больнице неправильно хранили психотропные веществаОфицеры следственного комитета и полиции встретились со школьниками для серьёзного разговора
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс