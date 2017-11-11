Вор-рецидивист купил кровать и украл шкатулку с драгоценностями

В полицию обратилась жительница Полярного. Рассказала, что у нее украли ювелирные украшения общей стоимостью более 91 тысячи рублей.

На место происшествия приехали следователи. Женщина объяснила, что она собирается переезжать в другой город, поэтому распродавала свою мебель. По объявлению приехал мужчина, он хотел купить спальный гарнитур. Пока он разбирал мебель, хозяйка вышла из комнаты. Когда проводила покупателя, обнаружила, что из шкафа исчезли все ее украшения.

Сотрудники уголовного розыска вычислили и задержали подозреваемого – 25-летнего парня. Раньше его уже судили за кражу и грабеж. Он признался, что действительно воспользовался отсутствием хозяйки, взял шкатулку, спрятал в карман и унес с собой. Позже продал все украшения и потратил деньги. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.