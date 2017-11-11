За хранение боеприпасов житель Мончегорска может отправиться в колонию

Оперативники мончегорского уголовного розыска получили информацию о том, что один из местных жителей может быть причастен к нелегальному обороту оружия.

Во время обыска в его квартире полицейские нашли и изъяли 37 патронов. Эксперты установили, что изъятые патроны калибра 5,6 мм пригодны для стрельбы и являются боеприпасами. Как сообщают в пресс-службе полиции, в отношении жителя Мончегорска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Всего с начала этого года полицейские возбудили 146 уголовных дел по фактам незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.