16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Атомоход «Арктику» - на южный курорт! Легендарный ледокол могут отправить в Сочи

13:3012 ноября 2017Просмотров: 56

Такое предложение прозвучало на заседании комиссии Русского географического общества.

Атомоход «Арктика», впервые в мире покоривший в 1977 году Северный полюс,  в настоящее время выведен из эксплуатации и в «холодном отстое» ожидает утилизации.

Противниками пускать ледокольные суда с большой историей на иголки выступили российские полярники. Они всерьез обсуждают идею буксировки «Арктики» из Мурманска в Черное море. 

Вот что заявил председатель полярной комиссии Российского географического общества, известный исследователь Арктики Виктор Боярский:

«При всей фантасмагоричности этого проекта, он, с учетом того внимания, которое к Сочи сейчас позволил бы немножко даже отбить эти расходы. И, в общем-то, тут есть символ, на контрастах: Олимпиада была в Сочи, и «Арктика» в Черном море».

 

Читайте также
Когда зима придёт? В Мурманске все еще нет снегаОколо станции Пяйве продолжают греметь взрывыВ селе Колвица продолжается строительство моста через рекуОсторожно, лавины! В Хибинах открылся горнолыжный сезон
Нужны памперсы, мыло и сладости. Сегодня в Мурманске будет организован сбор вещей для брошенных стариковКто будет главным в Арктике? Сенаторы считают, что все должно быть по закону.Люди устроили голодовку, чтобы защитить животных от садистовСама загорелась или поджог?Дети и коррупция. Следователи попросили мурманских школьников нарисовать коррупционеровПолное видео программы «Дежурный по Печенге»
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс