Атомоход «Арктику» - на южный курорт! Легендарный ледокол могут отправить в Сочи

Такое предложение прозвучало на заседании комиссии Русского географического общества.

Атомоход «Арктика», впервые в мире покоривший в 1977 году Северный полюс, в настоящее время выведен из эксплуатации и в «холодном отстое» ожидает утилизации.

Противниками пускать ледокольные суда с большой историей на иголки выступили российские полярники. Они всерьез обсуждают идею буксировки «Арктики» из Мурманска в Черное море.

Вот что заявил председатель полярной комиссии Российского географического общества, известный исследователь Арктики Виктор Боярский:

«При всей фантасмагоричности этого проекта, он, с учетом того внимания, которое к Сочи сейчас позволил бы немножко даже отбить эти расходы. И, в общем-то, тут есть символ, на контрастах: Олимпиада была в Сочи, и «Арктика» в Черном море».