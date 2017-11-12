Дети и коррупция. Следователи попросили мурманских школьников нарисовать коррупционеров

В Следственном управлении СКР по Мурманской области подведены итоги первого этапа конкурса, в ходе которого членами конкурсной комиссии изучены рисунки, представленные детьми сотрудников следственного управления и учащимися кадетских классов лицея №2 .

Конкурс рисунка был объявлен Следственным комитетом Российской Федерации. Его цель - формирование антикоррупционного общественного мнения. А посвящен он Международному дню борьбы с коррупцией – 9 декабря.

В торжественной обстановке победителям и призерам первого этапа конкурса были вручены почетные грамоты следственного управления. Активным участникам конкурса вручены благодарности. Творческие работы победителей направлены в Центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации для участия во втором этапе конкурса.