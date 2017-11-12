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«Хочется сказать многое в очень ненормативной лексике». Мурманчанин Алексей Петухов выходит на тропу войны с Международным олимпийским комитетом

23:0912 ноября 2017Просмотров: 175

Российский лыжник, мурманчанин Алексей Петухов в жесткой форме отреагировал на решение специальной комиссии Международного Олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда. Эта комиссия занимается перепроверкой допинг-проб россиян, взятых на Олимпиаде-2014. 

Сегодня стало известно, что комиссия МОК признала виновными в нарушении антидопинговых правил Алексей Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.

Все они пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх, их результаты с сочинской Олимпиады аннулированы.

Вот что Алексей Петухов в своем Инстаграме:

« Слова подбирать сложно, хочется сказать многое в очень ненормативной лексике, но я буду бороться до конца. Это нарушение всех прав человека. У меня была еще надежда на справедливое решение Освальда, который смотрел в глаза. Мои слова – Бог вам судья – не были услышаны. Это тропа войны, которую мы обязаны выиграть».

Алексей Петухов начинал выступления в 1990 году в спортшколе города Кола.  В  1998 году перешёл в мурманскую спортшколу. После этого перехода сразу выиграл областное первенство в Апатитах, а через год вышел в финальную стадию Кубка России.

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в командном спринте, чемпион мира 2013 года, заслуженный мастер спорта России. 

 

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