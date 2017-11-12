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Кто будет главным в Арктике? Сенаторы считают, что все должно быть по закону.

10:3012 ноября 2017Просмотров: 35

В Совете Федерации состоялось  заседании Президиума Совета по Арктике и Антарктике. Сенаторы, депутаты, чиновники разных ведомств, эксперты обсудили, как  улучшить систему управления транспортной логистикой Арктики.

«Мало выйти на советский уровень завоза грузов. Сегодня только ямальский проект через порт Сабетта требует отправления каждые сутки по три корабля из Обской губы. И ещё добавится грузовая база. Это значит, танкеры должны ходить как трамваи. Если хотите, Севморпуть — канал во льдах. Вот только тогда он превратится в настоящую международную магистраль», — заявил глава Совета по Арктике и Антарктике Вячеслава Штырова.

Он отметил, что сенаторы не раз приходили к выводу, что действующий закон о Северном морском пути требует переработки. Его надо расширить и подготовить новую редакцию. Совет Федерации готов помочь в этом Минтрансу. Чтобы обеспечить целостность управления всем этим хозяйством, от законодателей потребуется правильно выстроить систему управления с учётом сегодняшней специфики.

А руководитель секции транспортного и инфраструктурного развития Совета по Арктике и  Антарктике при Совете Федерации  сенатор  от Мурманской области Игорь Чернышенко, заявил, что сейчас направление «главного удара» для парламентариев — добиться рассмотрения в Правительстве законопроекта о развитии арктической зоны. Документ согласован с большинством министерств и ведомств, и в настоящий момент с ним работает правительство. 

Об этом сообщает "Парламентская газета". 

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