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Литературный дуплет мурманчан в Переделкино. Заполярные поэты и прозаики получили главные призы на форуме "Осиянное слово"

17:0012 ноября 2017Просмотров: 313

С 4 по 6 ноября в легендарном подмосковном поселке писателей Переделкино прошёл финал XIV всероссийского литературного форума им. Николая Гумилёва "Осиянное слово". 
Главные призы в обеих номинациях форума достались мурманчанам: в поэзии диплом I степени заслужил Павел Сурнов, в прозе дипломом II степени (первой не удостоен никто) отмечен Владимир Белошеев.
В этом году "Осиянка" собрала около 70 молодых литераторов из самых разных уголков России: Тюмени, Липецка, Пензы, Смоленска, Коломны, Старого Оскола, Перми, Питера и Москвы, других городов. 
Семеро представляли Мурманск - областное Лито "Мурман", руководитель которого писатель Дмитрий Коржов вошёл в жюри фестиваля.
- Два главных приза - это успех, конечно, - поделился с нами Дмитрий, - и самих ребят, и нашего фестиваля литературы малых форм "Капитан Грэй", и всего нашего края. Но я бы посоветовал ребятам не слишком обольщаться. Их путь в литературе только начинается. Будет ли продолжение, и каким оно будет, зависит только от них. А о призах уже нужно забыть".
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