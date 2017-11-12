Литературный дуплет мурманчан в Переделкино. Заполярные поэты и прозаики получили главные призы на форуме "Осиянное слово"

С 4 по 6 ноября в легендарном подмосковном поселке писателей Переделкино прошёл финал XIV всероссийского литературного форума им. Николая Гумилёва "Осиянное слово".

В этом году "Осиянка" собрала около 70 молодых литераторов из самых разных уголков России: Тюмени, Липецка, Пензы, Смоленска, Коломны, Старого Оскола, Перми, Питера и Москвы, других городов.

Семеро представляли Мурманск - областное Лито "Мурман", руководитель которого писатель Дмитрий Коржов вошёл в жюри фестиваля.

- Два главных приза - это успех, конечно, - поделился с нами Дмитрий, - и самих ребят, и нашего фестиваля литературы малых форм "Капитан Грэй", и всего нашего края. Но я бы посоветовал ребятам не слишком обольщаться. Их путь в литературе только начинается. Будет ли продолжение, и каким оно будет, зависит только от них. А о призах уже нужно забыть".

Главные призы в обеих номинациях форума достались мурманчанам: в поэзии диплом I степени заслужил Павел Сурнов, в прозе дипломом II степени (первой не удостоен никто) отмечен Владимир Белошеев.