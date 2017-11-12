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Люди устроили голодовку, чтобы защитить животных от садистов

09:3012 ноября 2017Просмотров: 115

В Москве у стен Государственной Думы проходит бессрочная круглосуточная голодовка зоозащитников. Они требуют провести второе чтение законопроекта "Об ответственном обращении с животными".

Правительство обещало принять закон, но его рассмотрение в течение года все время переносилось.

В России каждый день в муках погибают животные. Зоозащитники говорят, что отсутствие закона - это безнаказанность убийц и садистов. Многочисленные петиции, акции, обращения и митинги не дают результата.

Прошлой осенью президент РФ поручил подготовить и принять законопроект «Об ответственном обращении с животными» в самые кратчайшие сроки. Всю весну в Государственной Думе шла работа над документом и вот уже готовый текст с мая не может попасть на второе чтение. В итоге рассмотрение законопроекта снова перенесено на неопределенный срок.

 

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