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Нужны памперсы, мыло и сладости. Сегодня в Мурманске будет организован сбор вещей для брошенных стариков

11:0012 ноября 2017Просмотров: 166

Проводит акцию группа "Чужих стариков не бывает". Список вещей, которые будут потом переданы в социальные приюты,  одиноким пенсионерам, а  так же в многодетные семьи, очень широк:

- памперсы ( размер 2,.3, 4 )
- мазь от пролежней
- любые поделки!
- мягкие игрушки чистые и в отличном состоянии
- календари настенные (яркие)
- иконки
- пряжа, спицы
- набор для вышивания 
- настольные игры, головоломки(только не очень мелкие), шашки, шахматы, нарды
- рамки для фото
- часы настенные
- сладкие угощения ( без орехов)  

- носовые платочки (бумажные)
- зеркала (размер от 10*15)
- цветочные горшки
- моющие средства и средства личной гигиены (шампуни,мыло,мочалки, крема)
- Женские вечерние платья (для многодетных мам)

Сбор вещей будет проводиться 12 ноября с 14.00 до 16.00 около гипермаркета ОКЕЙ со стороны улице  Шмидта. Автомобиль с воздушными шариками.

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