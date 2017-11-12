Нужны памперсы, мыло и сладости. Сегодня в Мурманске будет организован сбор вещей для брошенных стариков

Проводит акцию группа "Чужих стариков не бывает". Список вещей, которые будут потом переданы в социальные приюты, одиноким пенсионерам, а так же в многодетные семьи, очень широк:

- памперсы ( размер 2,.3, 4 )

- мазь от пролежней

- любые поделки!

- мягкие игрушки чистые и в отличном состоянии

- календари настенные (яркие)

- иконки

- пряжа, спицы

- набор для вышивания

- настольные игры, головоломки(только не очень мелкие), шашки, шахматы, нарды

- рамки для фото

- часы настенные

- сладкие угощения ( без орехов)

- носовые платочки (бумажные)

- зеркала (размер от 10*15)

- цветочные горшки

- моющие средства и средства личной гигиены (шампуни,мыло,мочалки, крема)

- Женские вечерние платья (для многодетных мам)



Сбор вещей будет проводиться 12 ноября с 14.00 до 16.00 около гипермаркета ОКЕЙ со стороны улице Шмидта. Автомобиль с воздушными шариками.