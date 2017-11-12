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Около станции Пяйве продолжают греметь взрывы

12:3012 ноября 2017Просмотров: 168

Это идет строительство объектов  по проекту Мурманского транспортного узла. На западной стороне Кольского залива будут возведены причалы нового порта, а к ним протянется нитка железной дороги. В настоящее время ведется строительство моста через реку Тулома и прокладка трассы для железнодорожных путей.

Регулярно для этого проводятся взрывные работы. Вчера взрывы горной породы проводились в течение часа в районе десятого километра трассы Мурмаши – железнодорожная станция Пяйве. При этом сама автотрасса не перекрывалась.

Водителей лишь просили  строго соблюдать правила дорожного движения.

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