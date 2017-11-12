Около станции Пяйве продолжают греметь взрывы

Это идет строительство объектов по проекту Мурманского транспортного узла. На западной стороне Кольского залива будут возведены причалы нового порта, а к ним протянется нитка железной дороги. В настоящее время ведется строительство моста через реку Тулома и прокладка трассы для железнодорожных путей.

Регулярно для этого проводятся взрывные работы. Вчера взрывы горной породы проводились в течение часа в районе десятого километра трассы Мурмаши – железнодорожная станция Пяйве. При этом сама автотрасса не перекрывалась.

Водителей лишь просили строго соблюдать правила дорожного движения.