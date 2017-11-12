Осторожно, лавины! В Хибинах открылся горнолыжный сезон

Кировск – один из самых северных горнолыжных курортов. Туристический сезон тут начинается в ноябре и заканчивается в мае. В этом году склоны уже приняли первых гостей со всей страны.

Снега в горах достаточно для безопасного катания, но при этом спасатели уже предупреждают тех, кто предпочитает кататься на необорудованных склонах – существует опасность схода первых лавин.

Уже установлена вторая степень лавинной опасности. Высота снега в некоторых местах превышает 90 сантиметров.

Туристам и спортсменам перед выходом на маршрут спасатели рекомендуют зарегистрироваться в аварийно-спасательном центре МЧС России по телефону 8 (815-31) 58-895.