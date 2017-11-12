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Семь лет за украденную бутылку? В Никеле поймали мужчину, утащившего водку из магазина

14:3012 ноября 2017Просмотров: 124

В полицию Никеля заявила сотрудница магазина. Она сообщили, что один из посетителей взял алкоголь и отказался платить. Женщина пыталась его образумить, остановить. Но тот толкнул ее и убежал из магазина.

Потерпевшая описала злоумышленника. Оперативники изъяли также записи с камеры видеонаблюдения, установленной в помещении. И по горячим следам подозреваемый был задержан, доставлен в отдел полиции и полностью изобличен.

Грабителем оказался 31-летний местный житель. Неработающий мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности. Похищенное было изъято у него при обыске.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». За это любитель краденного алкоголя может получить до семи лет лишения свободы. 

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