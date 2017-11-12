В селе Колвица продолжается строительство моста через реку

Необходимость строительства нового моста возникла давно. Старый уже давно считался аварийным и мог в любое время рухнуть, если бы по нему проехала тяжелая техника.

Серьезно заговорили о решении проблемы зимой прошлого года, когда в селе полностью сгорел жилой дом. Его можно было бы спасти, если пожарные не побоялись ехать по старому мосту. Так же местные жители жаловались, что проезжать в ту часть села, что расположена за рекой, отказывались бригады скорой помощи. Люди не имели возможности доставить в свои дома стройматериалы и тяжелые вещи.

В январе этого года было принято решение строит новый мост. Работы начались летом. В настоящий момент уже возведены бетонные опоры, зимой работы продолжатся.

Колвица - одно из самых старых сел Кольского полуострова. Оно было создано в середине 16-го века. В настоящее время постоянно в Колвице проживает несколько десятков человек, однако летом в дачный период это количество увеличивается в несколько раз. Так что в необходимости строительства нового моста никто не сомневается.