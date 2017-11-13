14 ноября наградят победителей конкурса детского рисунка «Эмблема Арктики»

14 ноября 2017 года в 12:00 часов в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, д. 30, 2 этаж) состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса детского рисунка «Эмблема Арктики».

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области приглашает детей, занявших призовые места в конкурсе, а также их родителей и педагогов к участию в мероприятии.

Всего на конкурс, который стартовал в июле этого года, представлено более 140 работ. Победителями признаны 22 юных автора из различных муниципальных образований Мурманской области.