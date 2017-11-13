15-летнему Егору для борьбы с острым лейкозом требуется помощь

К нам в редакцию обратились сотрудники благотворительного фонда «Руки жизни». Они собирают деньги на лекарства для 15 летнего мальчика. Его зовут Егор, месяц назад у него выявили острую форму лейкоза.

Четвертое педиатрическое отделение Мурманской детской клинической больницы. Именно здесь спасают детей с тяжелыми онкогематологическими заболеваниями. В этой палате Егор Дедов уже почти месяц.



Егор Дедов: «Получается, я был на уроке физкультуры, у меня началось сильное сердцебиение. То есть я позанимался, а потом оно в норму не пришло. Было оно под сто с лишним ударов. Мне не понравилось, а на уроке мне сказали, что у меня очень бледное лицо и чтобы я к врачу сходил».



В этот же день Егору сказали, что нужно ехать на лечение в Мурманск. Сам он из Кандалакши. Учится в 10 классе. Главное увлечение в его жизни - игры «Что? Где? Когда?».



Егор Дедов: «3 года мы ездим на разные игры. Участвуем, получается, в областных и региональных турнирах. - Как успехи? - Весьма успешно играем. Иногда в призовые места попадаем».



Рядом с Егором постоянно дежурят родители. Сегодня очередь мамы. Вместе придумывают вопрос в Что? Где? Когда? Тяжесть заболевания понимают.



Анна Дедова, мама Егора: «Это, конечно, длительный процесс, но мы настроены очень позитивно. Так что мы во все оружие боремся. Стараемся».



Ольга Вужлакова, заведующая отделением Мурманской детской клинической больницы: «Заболевание серьезное. Оно требует длительного лечения и сочетания различных препаратов. К сожалению, бюджетное финансирование бывает всегда недостаточным. Не только в нашей стране, но и так называемых развитых странах очень многие проблемы здравоохранения решаются за счет спонсорских средств, пожертвований. Потому что финансирование не успевает за производством новых лекарств, которые становятся все дороже и дороже».



Врач Ольга Вужлакова комментирует болезнь прямо в палате. Никаких секретов от Егора нет. Наоборот ему все объясняют.



Ольга Вужлакова, заведующая отделением Мурманской детской клинической больницы: «Бывают лекарства, которые не зарегистрированы в нашей стране, но они уже рекомендуются создателями протоколов. Мы стараемся обеспечить этих детей. Для этого нужны всегда какие-то дополнительные средства. В таких случаях мы обращаемся в фонд».



Мария Матвеева, сотрудник благотворительного фонда «Руки жизни»: «На сегодняшний день Егору необходимо лекарство, которое, к сожалению, больница не может предоставить. Стоимость каждой упаковки 4 тысячи рублей. Всего надо 4 упаковки этого лекарства. Соответственно, на сегодняшний день мы собираем сумму в размере 16 тысяч рублей».



Именно благодаря фондам практически всегда удается бесплатно обеспечить детей лекарствами в подобных случаях. Эта сумма необходима на 1 курс лечения. Все ждут от него положительного результата.

Перевести деньги можно чрез специальную форму на сайте фонда. Или отправив SMS на короткий номер 3434

Вот очень простой алгоритм:

1. Отправьте СМС со словом «РУКИ» на короткий номер 3434.

2. Вам приходит запрос о подтверждении транзакции сумма к оплате: 50 руб (для подтверждения платежа отправьте ответное СМС с любым текстом).

3. В ответ Вы получаете СМС с подтверждением совершенного пожертвования и словами благодарности.

4. Отправить сообщение «РУКИ» на номер 3434 можно с любой суммой пожертвования — например, «РУКИ100» (пожертвование составит 100 рублей). Максимальный размер пожертвования — от 10 до 15 000 рублей. Если в СМС будет указано только слово «РУКИ», то сумма пожертвования автоматически составит 50 рублей.

Вот и все! Помогайте просто и быстро.