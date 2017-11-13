Елена Безденежных: «Господдержка сделает инвестпроекты экологической направленности эффективнее»

«Норникель» принял участие в работе «круглого стола», организованного Государственной Думой Федерального Собрания РФ в рамках официальной части Международных парламентских игр.

В ходе дискуссии обсуждались вопросы защиты окружающей среды, прогнозирования и предотвращения экологического ущерба от хозяйственной деятельности, стандарты экологической ответственности.

Компанию представляла вице-президент Елена Безденежных. В выступлении она отметила, что в современных условиях эффективность промышленной и экономической деятельности компаний напрямую определяется эффективностью применяемых ими экологических решений.

Она представила парламентариям стратегию развития «Норникеля», в соответствии с которой реализуется экологически ориентированная долгосрочная программа модернизации и реконфигурации производства. До 2023 г. в эту программу будет вложено до триллиона рублей, в том числе порядка 250 млрд руб. только на проекты экологической направленности.

Решение экологических задач неразрывно связано с социально-экономическим развитием регионов. По словам вице-президента «Норникеля», общие затраты компании на развитие территорий, где работает компания, благотворительные и социальные проекты в 2016 г. составили более 23,5 млрд руб. Плановые расходы на 2017 г. — около 26,75 млрд руб.

«Норникель» на постоянной основе поддерживает значимые культурные, социальные и спортивные инициативы в регионах и содействует формированию качественной городской среды.

Вместе с тем, для максимально эффективной реализации инвестиций необходимо взаимодействие с государством и применение соответствующих мер государственной поддержки, отметила Елена Безденежных. «Поддержка со стороны государства крупных инвестиционных проектов по модернизации производства и проектов экологической направленности в Арктической зоне обеспечит скорейшее внедрение новых уникальных технологий и позволит существенно улучшить экологическую обстановку», — подчеркнула она.

Международные парламентские игры проводятся в Москве в восьмой раз. Помимо российских депутатов, в них принимают участие парламентарии Латвии, Хорватии, Сербии, Армении, Белоруссия, Литвы, Казахстана, Германии, Киргизии и Словакии. Программа игр включает в себя спортивную, культурную и официальную части.





