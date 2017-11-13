16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Елена Безденежных: «Господдержка сделает инвестпроекты экологической направленности эффективнее»

10:3613 ноября 2017Просмотров: 55

«Норникель» принял участие в работе «круглого стола», организованного Государственной Думой Федерального Собрания РФ в рамках официальной части Международных парламентских игр.

В ходе дискуссии обсуждались вопросы защиты окружающей среды, прогнозирования и предотвращения экологического ущерба от хозяйственной деятельности, стандарты экологической ответственности.

Компанию представляла вице-президент Елена Безденежных. В выступлении она отметила, что в современных условиях эффективность промышленной и экономической деятельности компаний напрямую определяется эффективностью применяемых ими экологических решений.

Она представила парламентариям стратегию развития «Норникеля», в соответствии с которой реализуется экологически ориентированная долгосрочная программа модернизации и реконфигурации производства. До 2023 г. в эту программу будет вложено до триллиона рублей, в том числе порядка 250 млрд руб. только на проекты экологической направленности.

Решение экологических задач неразрывно связано с социально-экономическим развитием регионов. По словам вице-президента «Норникеля», общие затраты компании на развитие территорий, где работает компания, благотворительные и социальные проекты в 2016 г. составили более 23,5 млрд руб. Плановые расходы на 2017 г. — около 26,75 млрд руб.

«Норникель» на постоянной основе поддерживает значимые культурные, социальные и спортивные инициативы в регионах и содействует формированию качественной городской среды.

Вместе с тем, для максимально эффективной реализации инвестиций необходимо взаимодействие с государством и применение соответствующих мер государственной поддержки, отметила Елена Безденежных. «Поддержка со стороны государства крупных инвестиционных проектов по модернизации производства и проектов экологической направленности в Арктической зоне обеспечит скорейшее внедрение новых уникальных технологий и позволит существенно улучшить экологическую обстановку», — подчеркнула она.

Международные парламентские игры проводятся в Москве в восьмой раз. Помимо российских депутатов, в них принимают участие парламентарии Латвии, Хорватии, Сербии, Армении, Белоруссия, Литвы, Казахстана, Германии, Киргизии и Словакии. Программа игр включает в себя спортивную, культурную и официальную части.


Читайте также
Молодежь Мурманской области приглашают к участию в региональном студенческом слетеОшибка пилота могла стать причиной крушения Ми-8 у ШпицбергенаС семьей погибшего апатитского мальчика профилактической работы не проводилосьВ Апатитах директор стройфирмы не выплатил сотрудникам около 250 тысяч рублей
В Мурманской области растет интерес к картам «Мир»Житель Мончегорска ударил сотрудника Росгвардии кулаком в грудь«Норильский никель» утвержден партнером VI Мурманской международной деловой неделиОтдел истории, культуры и быта терских поморов в Умбе закрылся на ремонтСегодня в Мурманске начала работу выставка-конференция «СевТЭК: Северный топливно-энергетический комплекс – 2017»В России ужесточат правила оборота метанола
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс