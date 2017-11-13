Молодежь Мурманской области приглашают к участию в региональном студенческом слете

Представителей студенческих советов, студенческих инициативных групп и специалистов, курирующих студенческие советы образовательных организаций высшего образования Мурманской области, приглашают к участию в региональном студенческом слете.



Форум пройдет с 24 по 26 ноября в городе Апатиты на базе «Молодежного социального центра» (ул. Фестивальная, 23).



Программа слета будет включать в себя мероприятия, направленные на командообразование, самопознание и целеполагание, мотивацию к общественной деятельности, планирование и реализацию совместных мероприятий.



Все желающие провести свое время с пользой и удовольствием могут отправлять заявки на собеседование для участия в слете до 20 ноября на электронный адрес landisheva123@mail.ru.



Подробная информация о региональном студенческом слете, условиях участия в нем, а также форма заявки размещены на сайте Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.



