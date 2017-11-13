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Мурманская область вышла на шестое место в рейтинге энергоэффективности регионов России

14:4513 ноября 2017Просмотров: 93

В рейтинге энергоэффективности регионов Мурманская область второй год подряд занимает первое место среди субъектов среднего уровня бюджетной обеспеченности.

В целом по России область вышла на высокое шестое место. Об этом сегодня на открытии XII специализированной выставки-конференции «Северный топливно-энергетический комплекс» напомнила губернатор Марина Ковтун.

«Для нас это не просто успех, но, прежде всего, важнейший фактор инвестиционной привлекательности Мурманской области», – подчеркнула глава региона.

Стать одним из лидеров опубликованного недавно министерством энергетики РФ рейтинга энергоэффективности субъектов Мурманской области позволила политика энергосбережения. Важный шаг в этом направлении – внедрение энергосервисных контрактов.

В качестве пилотного муниципалитета определен Мончегорск. Он стал первым в регионе городом, где в 2016 году был заключен крупный энергосервисный договор по модернизации уличного освещения. Сегодня к этой работе присоединяется ЗАТО Североморск.

Администрацией города и энергоснабжающей организацией уже подписан энергосервисный контракт, целью которого является снижение потребления электрической энергии наружным освещением. В рамках контракта будет проведен ряд энергосберегающих мероприятий. В частности, замена 1744 светильников на энергоэффективные, установка 30 блоков автоматизированной системы управления наружным освещением, обустройство центрального диспетчерского пункта с программным обеспечением, защищенным от несанкционированного доступа.

В настоящее время в регионе выстроена система взаимоувязанных программ энергосбережения, включающая региональную программу повышения энергоэффективности объектов областной собственности, программы областных бюджетных учреждений и муниципальных образований.

Так, в 2017 году «Оленегорские тепловые сети» и «Апатитыводоканал» заключили энергосервисные договоры на установку и модернизацию насосного оборудования.

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