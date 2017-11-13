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Мурманским пенсионерам рассказали о наиболее распространенных способах мошенничества

15:3213 ноября 2017Просмотров: 47

Представитель городского управления МВД России и член Общественного совета провели профилактическую беседу для пенсионеров, находящихся в Мурманском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Начальник отделения охраны общественного порядка мурманского УМВД России майор полиции Михаил Танюшин рассказал пожилым гражданам о том, что наиболее распространенные способы обмана - звонки от имени сына, дочери, внуков и других близких родственников с которыми, якобы случилась беда.

Также часто предлогом обмана являются смс-сообщения о блокировке банковской карты. В некоторых случаях в ловушку мошенников попадаются пенсионеры, которые решили что-либо приобрести или продать на сайтах бесплатных объявлений.

Сотрудник полиции напомнил пенсионерам простые правила безопасности. Если кто-то звонит и сообщает, что с родственником случилась беда, не нужно переводить деньги на незнакомые расчетные счета в банках,  номера незнакомых мобильных телефонов, передавать их курьерам или другим незнакомым посредникам, лучше позвонить самому родственнику.

При малейших подозрениях, что совершается мошенничество, следует обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 02.

Член Общественного совета Александр Василевич рассказал пенсионерам о том, что мошенники – очень хорошие психологи, они понимают, что нужно говорить и в какой момент.

Большое количество мошенничеств в отношении пенсионеров приходится именно на телефонное мошенничество и на мошенничество, совершаемое под видом работников разных социальных служб.

Чтобы не стать жертвой мошенников, следует помнить, что банковские работники никогда не совершают никаких операций по счету карты в телефонном режиме, никогда не требуют от клиентов разглашения конфиденциальных сведений, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

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