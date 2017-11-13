На фестивале «Северный характер» покажут фильм 1974 года «Под каменным небом»

Осталось меньше двух недель до начала десятого международного фестиваля «Северный характер», который помимо конкурсных показов будет наполнен другими интересными событиями. Одно из таких - показ фильма 1974-го года «Под каменным небом».

Этот уникальный русско-норвежский проект рассказывает об одном из эпизодов Петсамо-Киркенесской операции, который связан с освобождением Киркенеса от фашистов.

Это кино основано на реальных событиях, которые произошли в октябре 1944 года.

Последние дни немецкой оккупации. Из Киркенеса фашисты вывозят не только оборудование, оружие, провиант, но и людей. Однако местные жители вопреки приказу прячутся в заброшенной шахте, которую фашисты планируют взорвать. На помощь норвежцам приходят советские солдаты.



Дмитрий Ермолаев, сотрудник Государственного архива Мурманской области: «Тема напрашивалась сама собой, потому что наиболее свежая, наиболее памятная эпоха сотрудничества России, тогда СССР, и Норвегии была в годы Великой Отечественной войны и была связана с освобождением Сёр-Варангера от немецких захватчиков».



Сотрудник регионального госархива Дмитрий Ермолаев знает об этом проекте все в подробностях, помимо исторических документов, он подчерпнул информацию из общений с непосредственными участниками съемочного процесса. Фильму «Под каменным небом» историк посвятил одну из глав своей книги «Мурманское кино»



Дмитрий Ермолаев, сотрудник Государственного архива Мурманской области: «Эта картина не снималась на Кольском полуострове в буквальном плане, но мы считаем ее мурманской, потому что тема мурманская. Петсамо-Киркенесская операция, самый финал, освобождение Киркенеса, в котором принимали участие войска, дислоцируемые на Кольском полуострове».



Съемки картины проходили на территории Норвегии и Советского союза, причем разрушенный Киркенес воссоздали в крымском Гурзуфе. Сделали декораторы это настолько натурально, что норвежцы, смотревшие картину, были поражены. А король северной страны Улаф V даже плакал на премьере фильма в Осло.



Дмитрий Ермолаев, сотрудник Государственного архива Мурманской области: «Было два режиссера, было два сценариста с норвежской и с советской стороны, было две группы актеров. Сотрудничество абсолютно равноправное и взаимовыгодное».



За съемочный процесс отвечали Кнут Андерсен и Игорь Масленников, известный российскому зрителю по экранизации романов о Шерлоке Холмсе. И Норвегия, и Советский союз на этот проект выставили звездный актерский состав: Евгений Леонов, Олег Янковский, Николай Бурляев, Анатолий Солоницын и многие другие. В то время фильм «Под каменным небом» был знаковым явлением, как для советской, так и для норвежской кинематографии.



Дмитрий Ермолаев, сотрудник Государственного архива Мурманской области: «Сегодня показ этого фильма особенно актуален, поскольку в силу известных причин возникли, мягко говоря, трения между Россией и Западом, и напоминание о том, что русские и норвежцы могут и могли успешно сотрудничать никогда не будет лишним».



Сейчас о том сотрудничестве, как и самом фильме, помнят немногие, но норвежское консульство и оргкомитет фестиваля «Северный Характер» решили помочь всем желающим освежить в памяти события тех дней.

Фильм «Под каменным небом» продемонстрируют в первый день фестиваля, 23 ноября, во Дворце культуры и народного творчества имени Кирова, в 16:45.

Показ пройдет в Танцевальном зале дворца. Подробней обо всех событиях «Северного характера» можно узнать на официальном сайте Фестиваля.