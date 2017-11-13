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«Норильский никель» утвержден партнером VI Мурманской международной деловой недели

10:1213 ноября 2017Просмотров: 75

Мурманская международная деловая неделя, которая пройдет в Мурманской области с 13 по 17 ноября
стала брендом арктического региона.

Особый интерес к мероприятию проявляют ведущие компании, работающие в Арктической зоне Российской Федерации. Так, компании «ВТБ24», «Россельхозбанк», «МТС», «Ростелеком» стали партнерами VI Мурманской международной деловой недели, а ключевым партнером мероприятия уже во второй раз становится ПАО «Норильский никель», которое за более чем 80 лет работы на Крайнем Севере стало одним из крупнейших в Арктической зоне РФ.

Развивая свои активы, «Норникель» сохраняет высокий уровень финансирования социальных программ, ведет уникальные практики социального менеджмента и устойчивого развития. Компания создает в регионах присутствия инфраструктуру для комфортной жизни на Севере XXI века, реализует большие проекты, имеющие важную социальную составляющую.

В целях обеспечения транспортной независимости компании в части переработки собственных грузов и снижения затрат на перевалку «Норникель» в марте 2017 года ввел в строй перегрузочный терминал в Мурманске мощностью до полутора миллионов тонн в год. Тем самым компания внесла существенный вклад в выполнение государственной задачи по повышению транспортной доступности Арктической зоны России. Всего на развитие арктических территорий присутствия компании до 2023 года будет направленно около 1 трлн руб. инвестиций.

При определении стратегии своего развития и текущей деятельности «Норникель» исходит из того, что обязательным условием устойчивого и эффективного развития бизнеса является неуклонное следование принципам социальной и экологической ответственности.


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